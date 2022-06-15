Власти Беларуси зачищают библиотеки от книг Алексиевич и ряда авторов
Власти Беларуси запрещают школьным библиотекам распространять книги 33 авторов, в частности, известной нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич.
Источник: Белорусский совет культуры в Facebook
Дословно: "Зачистки в школьных библиотеках: с полок исчезнут Алексиевич, Акудович, Рязанов, Бахаревич, Мартынович, Орлов и 27 писателей. Как нам стало известно, в школьные библиотеки поступил список авторов, книги которых нужно изъять из пользования. Все они являются членами ликвидированного властями Союза белорусских писателей,
Симптоматическая деталь: имя Андрея Хадановича цензоры написать правильно не осилили" .
Детали: Всего в списке значатся 33 фамилии авторов, неугодных властям.
Справка: Светлана Алексиевич с 2014 года осуждала политику России по отношению к Украине, называла захват Крыма оккупацией и иностранным вторжением. В 2015 году она получила Нобелевскую премию по литературе.