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Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині: які райони постраждали

Ольга Глущенко Середа, 15 червня 2022, 07:51
Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині: які райони постраждали
обстріляний росіянами будинок на Дніпропетровщині, фото: ВЦА

У Дніпропетровській області ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район, завдав ударів по житлових кварталах Апостолівської громади.

Джерело: голова Дніпропетровської ВЦА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 – поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки".

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Деталі: Резніченко уточнив, що у Новомосковському районі – два "прильоти".

Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки, але постраждалих немає.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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