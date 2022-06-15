Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині: які райони постраждали

У Дніпропетровській області ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район, завдав ударів по житлових кварталах Апостолівської громади.

Джерело: голова Дніпропетровської ВЦА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 – поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки".

Деталі: Резніченко уточнив, що у Новомосковському районі – два "прильоти".

Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки, але постраждалих немає.