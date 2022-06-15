Враг нанес удары по Днепропетровщине: какие районы пострадали
Среда, 15 июня 2022, 07:51
В Днепропетровской области враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район, нанес удары по жилым кварталам Апостоловской общины.
Источник: глава Днепропетровской ВГА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Предварительно, в Апостолово погибли 4 мужчин, 1 – ранен. Он в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники".
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Детали: Резниченко уточнил, что в Новомосковском районе – два "прилета".
Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома, но пострадавших нет.