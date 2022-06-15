Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг нанес удары по Днепропетровщине: какие районы пострадали

Ольга ГлущенкоСреда, 15 июня 2022, 07:51
обстрелянный россиянами дом на Днепропетровщине, фото: ВЦА

В Днепропетровской области враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район, нанес удары по жилым кварталам Апостоловской общины.

Источник: глава Днепропетровской ВГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Предварительно, в Апостолово погибли 4 мужчин, 1 – ранен. Он в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники".

Детали: Резниченко уточнил, что в Новомосковском районе – два "прилета".

Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома, но пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Главное сегодня

ФРС США повысила ставку максимальными за 28 лет темпами

Словакия передаст Украине вертолеты, еще три государства – артиллерию

Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно

Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи

Полиция предотвратила теракт против руководства Украины – Енин

Молдова и Грузия присоединились к встрече формата "Рамштайн" по оружию для Украины

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреляли из "Ураганов" город на Днепропетровщине, есть погибшие
Обстрелы Днепропетровщины: в Зеленодольске погибла мирная жительница
Россияне ударили "Ураганами" по Днепропетровщине
Последние новости
21:52
Украина получит американские РСЗО до конца июня
21:48
Защитники "Азовстали" находятся на оккупированной территории Донбасса – Данилов
21:36
Зеленский наградил 7 воинских частей воздушных сил "за мужество и отвагу"
21:24
ФРС США повысила ставку максимальными за 28 лет темпами
21:12
ЕС вдвое увеличит военный бюджет Молдовы - Макрон
21:09
Как распознать контузию и помочь пострадавшему – объясняют в Минздраве
21:08
Германия подтвердила передачу Украине трех РСЗО вместо четырех
21:05
Падение ВВП Украины замедлилось до 35-40% – НБУ
20:50
Если Украине дадут необходимое оружие, то контрнаступление развернется к сентябрю – генерал ВСУ
20:42
ЕЦБ отреагирует на "нервы" на рынке облигаций
Все новости...