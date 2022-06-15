"Не все песимістично": дипрадник Зеленського після розмов у Данії про статус кандидата для України

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква після зустрічей у Данії заявив, що з перспективою позитивного висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС "не все так песимістично".

Про це він написав у Facebook, розповідаючи про зустріч із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда".

Жовква розповів, що подякував Данії за надану військову допомогу, у тому числі протикорабельні ракети Harpoon, та поговорив про новий пакет санкцій проти Росії.

"Безумовно, торкнулись статусу кандидата на членство в ЄС. В очікуванні п‘ятничного Висновку Єврокомісії скажу лише одне - не все так песимістично, в тому числі щодо Данії", - зазначив він.

Неофіційно відомо, що Данія - одна з країн, які перед висновком Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС та самітом, на якому Україна може отримати статус кандидата, вагаються щодо його надання.

Глава МЗС Єппе Кофод нещодавно заявив, що Данія підтримує європейське прагнення України, але рішення щодо надання статусу кандидата буде ухвалювати після висновку Європейської комісії.

Президент України Володимир Зеленський закликав Данію підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС, оскільки це є одним із ключових чинників об’єднання українського народу.

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