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"Не все пессимистично": дипcоветник Зеленского о статусе кандидата для Украины после встреч в Дании

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 07:55

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква после встреч в Дании заявил, что с перспективой положительного заключения Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС "не все так пессимистично".

Об этом он написал в Facebook, рассказывая о встрече с премьером Дании Мэтте Фредериксен, сообщает "Европейская правда".

Жовква рассказал, что поблагодарил Данию за оказанную военную помощь, в том числе противокорабельные ракеты Harpoon, и поговорил о новом пакете санкций против России.

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"Безусловно, коснулись статуса кандидата в членство в ЕС. В ожидании пятничного заключения Еврокомиссии скажу только одно - не все так пессимистично, в том числе по поводу Дании", - отметил он.

Неофициально известно, что Дания – одна из стран, которые перед заключением Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС и саммитом, на котором Украина может получить статус кандидата, сомневаются по поводу его предоставления.

Глава МИД Йеппе Кофод недавно заявил, что Дания поддерживает европейское стремление Украины, но решение о предоставлении статуса кандидата будет приниматься  после вывода Европейской комиссии.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Данию поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку это один из ключевых факторов объединения украинского народа.

Смотрите видео "Европейской правды" с объяснением, как решение о членстве Украины в ЕС зависит от Балкан: Украина - кандидат на членство в ЕС? Главные вызовы и препятствия новому статусу

Читайте больше в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине

Темы: евроинтеграцияДаниямеждународные отношения
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