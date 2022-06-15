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На Заході допускають три сценарії подальшого розвитку війни РФ проти України – CNN

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 08:00

Посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі CNN.

Перший з можливих сценаріїв - що Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях. 

Другий сценарій - якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.

Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним - що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій. 

Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України. 

Посадовці на Заході зі своєї інформації вважають, що Росія у війні за Донбас - у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил. Проте після тяжких боїв з великими втратами з обох сторін може відчуватись нестача особового складу.

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Росія могла втратити до третини своїх наземних сил (не уточнюється, чи йдеться про Сєвєродонецький напрямок, чи ширше). Росії буде непросто досягти серйозних здобутків без повної мобілізації, а це Путін вважає небезпечним для себе кроком. 

"Думаю, скоро настане момент, коли або одна, або друга сторона буде мати успіх. Або РФ дійде до Слов’янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвіддношенням сил - це має значення", - коментує високопоставлений співрозмовник з НАТО.

Як відомо, 15 червня у Брюсселі має відбутися вже третя зустріч формату "Рамштайн" щодо скоординованої допомоги зброєю Україні. 

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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