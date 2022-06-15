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На Заході допускають три сценарії подальшого розвитку війни РФ проти України – CNN

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 08:00

Посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі CNN.

Перший з можливих сценаріїв - що Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях. 

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Другий сценарій - якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.

Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним - що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій. 

Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України. 

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Посадовці на Заході зі своєї інформації вважають, що Росія у війні за Донбас - у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил. Проте після тяжких боїв з великими втратами з обох сторін може відчуватись нестача особового складу.

Росія могла втратити до третини своїх наземних сил (не уточнюється, чи йдеться про Сєвєродонецький напрямок, чи ширше). Росії буде непросто досягти серйозних здобутків без повної мобілізації, а це Путін вважає небезпечним для себе кроком. 

"Думаю, скоро настане момент, коли або одна, або друга сторона буде мати успіх. Або РФ дійде до Слов’янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвіддношенням сил - це має значення", - коментує високопоставлений співрозмовник з НАТО.

Як відомо, 15 червня у Брюсселі має відбутися вже третя зустріч формату "Рамштайн" щодо скоординованої допомоги зброєю Україні. 

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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