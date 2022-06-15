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На Западе допускают три сценария дальнейшего развития войны РФ против Украины – CNN

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 08:00

Чиновники и аналитики в странах Запада рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале CNN.

Первый из возможных сценариев - что Россия будет постепенно захватывать новые и новые территории в Луганской и Донецкой областях.

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Второй сценарий - если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий сценарий, который считают наименее вероятным – что Россия скорректирует свои цели, заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

Если же России удастся закрепиться на захваченных территориях, в США опасаются, что Путин начнет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего наступления вглубь Украины.

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Чиновники на Западе по своей информации считают, что Россия в боях на востоке Украины – в более выгодных условиях за счет количественного превосходства сил. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава.

Россия могла потерять до трети своих наземных сил (не уточняется, речь идет о Северодонецком направлении или шире). России будет непросто добиться серьезных достижений без полной мобилизации, а это Путин считает опасным для себя шагом.

"Думаю, скоро наступит момент, когда либо одна, либо вторая сторона будет иметь успех. Либо РФ дойдет до Славянска и Краматорска, либо украинцы их там остановят. А если украинцы смогут держать там оборону с таким соотношением сил – это имеет значение" , – комментирует высокопоставленный собеседник из НАТО.

Как известно, 15 июня в Брюсселе должна пройти уже третья встреча формата "Рамштайн" по поводу скоординированной помощи оружием Украине.

Читайте также: Что США будут и чего не будут делать в Украине. Объяснение президента Байдена.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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