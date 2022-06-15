Українська авіація знищила ротно-тактичну групу ворога

Минулої доби українські штурмовики та бомбардувальники знищили ротно-тактичну групу противника, ворожу техніку та живу силу армії РФ.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: У вівторок українські Су-25 та Су-24 м здійснили кілька авіанальотів на ворожі позиції. Знищено ротно-тактичну групу противника, техніку та живу силу окупантів.

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14 червня зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил Збройних сил України вдалось знищити чотири крилаті ракети, які окупанти запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Крім того, зенітники уразили два безпілотні літальні апарати окупантів.

Винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір, здійснюють вильоти на перехоплення повітряних цілей, прикривають ударні групи штурмової та бомбардувальної авіації Повітряних сил.