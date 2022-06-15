Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу врага

В минувшие сутки украинские штурмовики и бомбардировщики уничтожили ротно-тактическую группу противника, вражескую технику и живую силу армии РФ.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Во вторник украинские Су-25 и Су-24 м совершили несколько авианалетов на вражеске позиции. Уничтожена ротно-тактическая группа противника, техника и живая сила оккупантов.

14 июня зенитным ракетным подразделениям Вооруженных сил Украины удалось уничтожить четыре крылатые ракеты, которые оккупанты запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Кроме того, зенитчики поразили два беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылеты на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных сил.