Втрати армії РФ: ще мінус 250 загарбників, 6 танків, 25 ББМ

Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських загарбників, 6 танків армії РФ, 25 бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, один гелікоптер і три безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали

особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано

танків – 1440 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,

артилерійських систем – 722 (+1) од,

РСЗВ – 230 (+1) од,

засоби ППО – 97 (+0) од,

літаків – 213 (+0) од,

гелікоптерів – 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),

крилаті ракети – 129 (+4),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,

спеціальна техніка – 55 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо: Втрати української армії у війні з Росією влада не називає з міркувань безпеки.