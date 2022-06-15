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Втрати армії РФ: ще мінус 250 загарбників, 6 танків, 25 ББМ

Олена РощінаСереда, 15 червня 2022, 08:48

Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських загарбників, 6 танків армії РФ, 25 бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, один гелікоптер і три безпілотники. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. 

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали 

  • особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано 
  • танків – 1440 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
  • артилерійських систем – 722 (+1) од,
  • РСЗВ – 230 (+1) од,
  • засоби ППО  – 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
  • крилаті ракети – 129 (+4),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
  • спеціальна техніка – 55 (+1).

Дані уточнюються.

 

Нагадаємо: Втрати української армії у війні з Росією влада не називає з міркувань безпеки.

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Теми: війнаРосія
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