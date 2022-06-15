Втрати армії РФ: ще мінус 250 загарбників, 6 танків, 25 ББМ
Середа, 15 червня 2022, 08:48
Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських загарбників, 6 танків армії РФ, 25 бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, один гелікоптер і три безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали
- особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано
- танків – 1440 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
- артилерійських систем – 722 (+1) од,
- РСЗВ – 230 (+1) од,
- засоби ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
- крилаті ракети – 129 (+4),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
- спеціальна техніка – 55 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо: Втрати української армії у війні з Росією влада не називає з міркувань безпеки.