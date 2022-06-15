Потери армии РФ: еще минус 250 захватчиков, 6 танков, 25 ББМ
Среда, 15 июня 2022, 08:48
Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили 250 российских захватчиков, 6 танков армии РФ, 25 боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, один вертолет и три беспилотника.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили
- личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано
- танков – 1440 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
- РСЗО – 230 (+1) ед,
- средства ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатые ракеты – 129 (+4),
- корабли / катера – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,
- специальная техника – 55 (+1).
Данные уточняются.
Напомним: Потери украинской армии в войне с Россией власти не озвучивают из соображений безопасности.
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