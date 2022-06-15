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Потери армии РФ: еще минус 250 захватчиков, 6 танков, 25 ББМ

Елена РощинаСреда, 15 июня 2022, 08:48

Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили 250 российских захватчиков, 6 танков армии РФ, 25 боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, один вертолет и три беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили

  • личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано
  • танков – 1440 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
  • РСЗО – 230 (+1) ед,
  • средства ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
  • крылатые ракеты – 129 (+4),
  • корабли / катера – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,
  • специальная техника – 55 (+1).

Данные уточняются.

 

Напомним: Потери украинской армии в войне с Россией власти не озвучивают из соображений безопасности.

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Темы: войнаРосcия
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