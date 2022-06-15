Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Потери армии РФ: еще минус 250 захватчиков, 6 танков, 25 ББМ

Елена РощинаСреда, 15 июня 2022, 08:48

Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили 250 российских захватчиков, 6 танков армии РФ, 25 боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, один вертолет и три беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили

  • личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано
  • танков – 1440 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
  • РСЗО – 230 (+1) ед,
  • средства ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
  • крылатые ракеты – 129 (+4),
  • корабли / катера – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,
  • специальная техника – 55 (+1).

Данные уточняются.

 

Напомним: Потери украинской армии в войне с Россией власти не озвучивают из соображений безопасности.

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

Украина получит американские РСЗО до конца июня

ФРС США повысила ставку максимальными за 28 лет темпами

Словакия передаст Украине вертолеты, еще три государства – артиллерию

Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно

Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи

Полиция предотвратила теракт против руководства Украины – Енин

Все новости...
война
Путин израсходовал военный потенциал, возможна всеобщая мобилизация – Bloomberg
В Луганской области становится труднее, под Изюмом погиб активист Роман Ратушный. 112 день войны
Британская разведка: Силы РФ контролируют большую часть Северодонецка, кроме промзоны
Последние новости
22:48
Новини 15 червня: підвищення ставки в США, нова марка Укрпошти
22:48
Залужный: "Северодонецк – ключевая точка в обороне Луганщины"
22:27
С начала вторжения РФ убила полтысячи гражданских в Донецкой области
22:26
150 грамм воды на человека в день. Истории мариупольцев, выбравшихся из города
22:14
Чехия объявила о приоритетах во время председательства в ЕС: среди них – восстановление Украины
22:09
Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровщину, а на Николаевщине ВСУ сбили ракету РФ
21:52
Украина получит американские РСЗО до конца июня
21:48
Защитники "Азовстали" находятся на оккупированной территории Донбасса – Данилов
21:36
Зеленский наградил 7 воинских частей воздушных сил "за мужество и отвагу"
21:24
ФРС США повысила ставку максимальными за 28 лет темпами
Все новости...