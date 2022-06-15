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НАТО потребує більшої готовності і більше озброєнь - генсек

Середа, 15 червня 2022, 10:02

НАТО має підвищити рівень готовності та зміцнити свій військовий потенціал вздовж свого східного кордону після вторгнення Росії в Україну.

Про це сказав генсек Єнс Столтенберг після зустрічі у Гаазі з лідерами Нідерландів, Данії, Румунії, Бельгії, Польщі, Португалії та Латвії, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили необхідність більш надійної та боєздатної передової присутності. Ще вища готовність. І більше за попередньо розміщене обладнання. Ми також розглянули необхідність вкладати більше коштів у нашу оборону та вкладати більше коштів разом, щоб посилити спільне фінансування НАТО", - сказав Столтенберг.

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За його словами, на саміті в Мадриді буде узгоджено наступну Стратегічну концепцію НАТО. 

Вона оцінить наше середовище безпеки і підтвердить наші основні цінності та завдання. Це буде план майбутнього Альянсу", – сказав генсек.

Столтенберг також заявив, що римує надання важкого озброєння Україні країнами-членами Альянсу і такої зброї потрібно більше.

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