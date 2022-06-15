Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО нуждается в большей готовности и больших вооружениях - генсек

Среда, 15 июня 2022, 10:02

НАТО должно повысить "еще более высокую степень готовности" и укрепить свой военный потенциал вдоль своей восточной границы после вторжения России в Украину.

Об этом сказал генсек Йенс Столтенберг после встречи в Гааге с лидерами Нидерландов, Дании, Румынии, Бельгии, Польши, Португалии и Латвии.

"Мы обсудили необходимость более надежного и боеспособного передового присутствия. Еще более высокая готовность. И больше предварительно размещенного оборудования. Мы также рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в нашу оборону и вкладывать больше средств вместе, чтобы усилить общее финансирование НАТО", - сказал Столтенберг.

Реклама:

По его словам, на саммите в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО. 

"Она оценит нашу изменившуюся среду безопасности и подтвердит наши основные ценности и задачи. Это будет план будущего Альянса", - сказал генсек.

Столтенберг также заявил, что поддерживает предоставление тяжелого вооружения Украине странами-членами Альянса.

ВИДЕО ДНЯ

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: