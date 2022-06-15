НАТО нуждается в большей готовности и больших вооружениях - генсек

НАТО должно повысить "еще более высокую степень готовности" и укрепить свой военный потенциал вдоль своей восточной границы после вторжения России в Украину.

Об этом сказал генсек Йенс Столтенберг после встречи в Гааге с лидерами Нидерландов, Дании, Румынии, Бельгии, Польши, Португалии и Латвии.

"Мы обсудили необходимость более надежного и боеспособного передового присутствия. Еще более высокая готовность. И больше предварительно размещенного оборудования. Мы также рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в нашу оборону и вкладывать больше средств вместе, чтобы усилить общее финансирование НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, на саммите в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО.

"Она оценит нашу изменившуюся среду безопасности и подтвердит наши основные ценности и задачи. Это будет план будущего Альянса", - сказал генсек.

Столтенберг также заявил, что поддерживает предоставление тяжелого вооружения Украине странами-членами Альянса.