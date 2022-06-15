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Маріуполь чинить опір: спалили два тягача та три причепа росіян, вбито МНСника

Валентина РоманенкоСереда, 15 червня 2022, 10:59

Окупований Маріуполь чинить активний спротив російським окупантам.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: Так, за даними Андрющенка, 9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС Росії "раптом" згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причиною названо підпал.

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11 червня напередодні святкування дня Росіі в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС РФ. Поранення виявилось смертельним.

Пряма мова: "Місто не прийняло окупацію. Потрохи пасивний спротив з саботажу переходить в активну фазу. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати з зрозумілих причин.

Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч".

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