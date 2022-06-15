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Мариуполь сопротивляется: сожгли два тягача и три прицепа россиян, убит МЧСник

Валентина РоманенкоСреда, 15 июня 2022, 10:59

Оккупированный Мариуполь оказывает активное сопротивление российским оккупантам.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Так, по данным Андрющенко, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России "вдруг" сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причиной назван поджог.

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11 июня в канун празднования дня России в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС РФ. Ранение оказалось смертельным.

Прямая речь: "Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление по саботажу переходит в активную фазу. Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам.

Говорим вам, мраzота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже близко".

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