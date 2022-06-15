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В Україні загинув начальник відділу пропаганди Росгвардії

Валентина РоманенкоСереда, 15 червня 2022, 11:29
В Україні загинув начальник відділу пропаганди Росгвардії

В Україні загинув начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу департаменту взаємодії зі ЗМІ Росгвардії Сергій Постнов у званні полковник.

Джерело: Рада ветеранів центрального апарату ОВС РФ

Деталі: Постнов загинув у ніч проти 14 червня. В Україні він, мовляв, понад чотири місяці "виконував службово-бойові завдання".

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У повідомленні вказано, що полковник "у складі угруповання "V" проривався до Гостомеля, потім брав участь у звільненні низки міст та населених пунктів Харківської області та "ЛНР"".

Сергій Постнов – випускник Єкатеринбурзького Суворовського училища 1997 року. Після закінчення факультету культури та журналістики Військового університету Міністерства оборони РФ у 2002 році він потрапив за розподілом у внутрішні війська МВС Росії.

Повідомляється, що він працював кореспондентом, а пізніше редактором окружної газети "Зоркий часовой", де "виконував завдання з інформаційного супроводу військ у різних гарячих точках".

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Також довгий час він працював у військовому журналі "На боевом посту", а після цього отримав призначення до центрального апарату Росгвардії.

Теми: війнаРосія
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