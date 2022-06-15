Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине погиб начальник отдела пропаганды Росгвардии

Валентина РоманенкоСреда, 15 июня 2022, 11:29

В Украине погиб начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Постнов в звании полковник.

Источник: Совет ветеранов центрального аппарата ОВД РФ

Детали: Постнов погиб в ночь на 14 июня. В Украине он, мол, более четырёх месяцев "выполнял служебно-боевые задачи".

В сообщении указано, что полковник "в составе группировки "V" прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и "ЛНР"".

Сергей Постнов – выпускник Екатеринбургского Суворовского училища 1997 года. После окончания факультета культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны РФ в 2002 году он попал по распределению во внутренние войска МВД России.

Сообщается, что он работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты "Зоркий часовой", где "выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках".

Также долгое время он работал в войсковом журнале "На боевом посту", а после этого получил назначение в центральный аппарат Росгвардии.

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно

Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи

Полиция предотвратила теракт против руководства Украины – Енин

Молдова и Грузия присоединились к встрече формата "Рамштайн" по оружию для Украины

Токаев заверил, что не будет нарушать санкции в ходе сотрудничества с Россией

В ОП ответили Медведеву: Украина была, есть и будет

Все новости...
война
Медведев размечтался, что Украины через два года уже не будет
Пострадал 1-летний ребенок и 26 домов – последствия ракетной атаки на Львовщине
США будут передавать Украине разведданные для ударов системами залпового огня
Последние новости
20:19
В аннексированном Крыму ремонтируют самую старую российскую субмарину – СМИ
20:10
Оккупанты готовятся вывозить ворованные украинские товары через порт Херсон
19:56
Макрон, Драги и Шольц приедут в Киев перед ключевым решением о статусе кандидата - FT
19:53
Только 8% школ имеют укрытия, которые являются обязательным условием для очного обучения – омбудсмен
19:45
Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно
19:45
Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи
19:42
"Какая денацификация? Кого денацифицировать?": Мэр Павлограда о жизни города во время войны
19:41
Ущерб агросектору от войны превысил $4 миллиарда
19:30
Россияне свозят в Белгород медработников из других регионов, чтобы лечили военных – Генштаб
19:29
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
Все новости...