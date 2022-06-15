В Украине погиб начальник отдела пропаганды Росгвардии

В Украине погиб начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Постнов в звании полковник.

Источник: Совет ветеранов центрального аппарата ОВД РФ

Детали: Постнов погиб в ночь на 14 июня. В Украине он, мол, более четырёх месяцев "выполнял служебно-боевые задачи".

В сообщении указано, что полковник "в составе группировки "V" прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и "ЛНР"".



Сергей Постнов – выпускник Екатеринбургского Суворовского училища 1997 года. После окончания факультета культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны РФ в 2002 году он попал по распределению во внутренние войска МВД России.

Сообщается, что он работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты "Зоркий часовой", где "выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках".

Также долгое время он работал в войсковом журнале "На боевом посту", а после этого получил назначение в центральный аппарат Росгвардии.