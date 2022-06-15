СБУ заблокувала київську ІТ-компанію за підтримку окупаційних адміністрацій

Кіберфахівці Служби безпеки викрили столичну компанію, яка займалася ІТ-підтримкою захоплених ворогом підприємств та установ у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За даними спецслужби, компанія зокрема постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.

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Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР", які беруть участь у повномасштабній агресії Росії проти України.

За даними слідства, за допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

Крім того, через онлайн-сервіс сплати за "комунальні послуги" загарбники отримували доступ до установчих даних місцевих жителів.

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Пряма мова: "Встановлено, що цей незаконний бізнес організувала керівник компанії. Через особисті зв’язки вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.

Наразі одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується.

Досудове розслідування триває".