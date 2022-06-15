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СБУ заблокировала киевскую IТ-компанию за поддержку оккупантов

Валентина РоманенкоСреда, 15 июня 2022, 12:38

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили столичную компанию, занимавшуюся IТ-поддержкой захваченных врагом предприятий и учреждений во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: По данным спецслужбы, компания, в частности, поставляла врагу программное обеспечение для сбора коммунальных платежей.

Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых "Л/ДНР", участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины.

По данным следствия, с помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили в "бюджет" боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.

Кроме того, через онлайн-сервис оплаты "коммунальных услуг" захватчики получали доступ к базовым данным местных жителей.

Прямая речь: "Установлено, что этот незаконный бизнес организовала руководитель компании. По личным связям она заключала договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем.

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Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности они были рассредоточены в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях.

Среди основных "заказчиков" услуг были захваченные оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.

В настоящее время один из участников схемы уведомлен о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). Вопрос об объявлении о подозрении другим причастным решается.

Досудебное расследование продолжается".

Темы: СБУвойна
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