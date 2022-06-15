Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО підтвердив, що Зеленського чекають на саміті

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 12:49

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на саміті НАТО у тому форматі, в якому він зможе взяти участь з огляду на обставини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу перед міністеріалом НАТО 15 червня.

"Він буде запрошений, його запросять звернутися до лідерів, коли ми будемо зустрічатися в кінці місяця. Ми раді будемо вітати його особисто, а якщо це не буде можливо - у форматі відеозв’язку", - відповів Столтенбенг на запитання про можливу участь Зеленського.

Раніше у ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що Зеленського планують запросити на саміт. Також це побічно підтвердив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень.

Дивіться нове відео "Європейської правди" - Хто і як вступав у НАТО до України: були країни після війни, частково окуповані і ті, хто чув "ні!"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийНАТО
Головне сьогодні

Зеленський погодився на участь у саміті НАТО в Мадриді

Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня

ФРС США підвищила ставку максимальними за 28 років темпами

Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три держави – артилерію

Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Байден у розмові з Зеленським підтвердив виділення Україні $1 млрд військової допомоги

Усі новини...
Зеленський
Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
Зеленський: Донбаський напрямок – ключовий, на півдні продовжуємо тиснути
Зеленський на питання, чи буде Україна обстрілювати РФ: "Ми не терористи"
Останні новини
01:35
Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера
01:10
На сході українські військові знищили 34 загарбники і 2 ворожих склади з боєприпасами
00:47
фотоОкупанти обстріляли ракетами Донеччину, двоє поранених
00:16
Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство
23:53
Джонсон сподівається, що в найближчі дні буде прогрес у питанні експорту зерна з України
23:43
Росіяни обстріляли Сумщину з вертольотів, на міні підірвалась автівка. Є жертви  – Живицький
23:24
Зеленський обговорив з Байденом, як наблизити перемогу України
23:23
Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць M777
22:57
Зеленський погодився на участь у саміті НАТО в Мадриді
22:48
Новини 15 червня: підвищення ставки в США, нова марка Укрпошти
Усі новини...