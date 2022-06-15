Генсек НАТО підтвердив, що Зеленського чекають на саміті

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на саміті НАТО у тому форматі, в якому він зможе взяти участь з огляду на обставини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу перед міністеріалом НАТО 15 червня.

"Він буде запрошений, його запросять звернутися до лідерів, коли ми будемо зустрічатися в кінці місяця. Ми раді будемо вітати його особисто, а якщо це не буде можливо - у форматі відеозв’язку", - відповів Столтенбенг на запитання про можливу участь Зеленського.

Раніше у ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що Зеленського планують запросити на саміт. Також це побічно підтвердив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень.

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