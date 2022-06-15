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Генсек НАТО подтвердил, что Зеленского пригласили на саммит

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 12:49

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидают на саммите НАТО в том формате, в котором он сможет принять участие в силу обстоятельств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге перед министериалом НАТО 15 июня.

"Он будет приглашен, его пригласят обратиться к лидерам, когда мы будем встречаться в конце месяца. Мы рады будем приветствовать его лично, а если это будет невозможно - в формате видеосвязи", - ответил Столтенбенг на вопрос о возможном участии Зеленского.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Зеленского планируют пригласить на саммит. Также это косвенно подтвердил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений.

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Темы: ЗеленскийНАТО
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