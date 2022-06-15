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Німеччина запропонує Україні менше реактивних систем залпового вогню, ніж обіцяла – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 13:06

Німеччина збирається поставити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II замість чотирьох, про які йшлося раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Business Insider.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт збирається оголосити про відповідний план на зустрічі міністрів оборони ЄС у середу. Згідно з повідомленнями, німецькі ракетні установки зі складів Бундесверу мають бути передані Україні в серпні-вересні. Перед цим українські воїни мають пройти навчання користуванню ними.

Поставка трьох замість чотирьох реактивних систем залпового вогню частково пов’язана з нестачею боєприпасів. За словами інсайдерів, Німеччина не може виділити велику частину власних боєприпасів, оскільки відсутнє оновлення програмного забезпечення, яке анонсується на кінець року. За інформацією Business Insider, Німеччина поставить системи лише тому, що США хочуть поставити додаткові боєприпаси для Mars II. Зазначається, що менше половини систем Mars II в Німеччині в робочому стані, і їх більше не випускають.

У червні в Україну з Німеччини мають надійти сім самохідних гаубиць, а з 30 липня – зенітні установки Gepard.

Сполучені Штати оголосили раніше, що поставлять Україні сучасні реактивні системи залпового вогню для захисту від російського вторгнення. Україна пообіцяла не атакувати цілі на території Росії за допомогою американської артилерійської системи HIMARS, повідомив Білий дім.

Як і у випадку з американською системою, для німецьких ракетних установок також має бути забезпечено обмежену дальність дії, щоб Україна не могла атакувати російську територію.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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