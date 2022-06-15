Германия предложит Украине меньше реактивных систем залпового огня, чем обещала – СМИ

Германия собирается поставить Украине три реактивных системы залпового огня Mars II вместо четырех, о которых говорилось ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Business Insider.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт намерена объявить о плане на встрече министров обороны ЕС в среду. Согласно сообщениям, немецкие ракетные установки со складов Бундесвера должны быть переданы Украине в августе-сентябре. Перед этим украинские воины должны пройти обучение пользованию ими.

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Поставка трех вместо четырех реактивных систем залпового огня частично связана с нехваткой боеприпасов. По словам инсайдеров, Германия не может выделить большую часть собственных боеприпасов, поскольку отсутствует обновление анонсированного на конец года программного обеспечения. По информации Business Insider, Германия поставит системы только потому, что США хотят поставить дополнительные боеприпасы для Mars II. Отмечается, что менее половины систем Mars II в Германии находятся в рабочем состоянии, и их больше не выпускают.

В июне в Украину из Германии должно поступить семь самоходных гаубиц, а с 30 июля – зенитные установки Gepard.

Соединенные Штаты объявили, что поставят Украине современные реактивные системы залпового огня для защиты от российского вторжения. Украина пообещала не атаковать цели на территории России с помощью американской артиллерийской системы HIMARS, сообщил Белый дом.

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Как и в случае с американской системой, для немецких ракетных установок также должна быть обеспечена ограниченная дальность действия, чтобы Украина не могла атаковать российскую территорию.