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На саміті НАТО мають узгодити довгостроковий пакет допомоги для України

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 13:26

Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді мають узгодити комплексний пакет допомоги для України.

Про це заявив генсек Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомогу Україні у довгостроковій перспективі, у переході від обладнання радянських часів до сучасного обладнання НАТО, а також у покращенні оперативної сумісності з НАТО", - сказав Столтенберг.

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Він також наголосив, що союзники непохитні у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності своїх партнерів у Європі.

"І підтримують право кожного народу обирати свій шлях, вільний від втручання ззовні", - сказав він.

Столтенберг також повідомив, що на міністерській зустрічі у середу обговорять потреби України у зброї для війни проти РФ, на зустрічі буде присутній глава Міноборони Олексій Резніков.

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Генсек НАТО також заявив, що римує надання важкого озброєння Україні країнами-членами Альянсу і такої зброї потрібно більше.

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Теми: НАТОУкраїназброя
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