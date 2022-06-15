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На саммите НАТО должны согласовать долгосрочный пакет помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 13:26

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде должны согласовать комплексный пакет помощи для Украины.

Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины. Помощь Украине в долгосрочной перспективе - в переходе от оборудования советских времен к современному оборудованию НАТО, а также в улучшении оперативной совместимости с НАТО", - сказал Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что союзники непреклонны в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности своих партнеров в Европе.

"И поддерживают право каждого народа выбирать свой путь, свободный от вмешательства извне", - сказал он.

Столтенберг также сообщил, что на министерской встрече в среду обсудят потребности Украины в оружии для войны против РФ, на встрече будет присутствовать глава Минобороны Алексей Резников.

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Генсек НАТО также заявил, что поддерживает предоставление тяжелого вооружения Украине странами-членами Альянса и такого оружия нужно больше.

Темы: НАТОУкраинаоружие
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