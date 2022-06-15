Макрон: Зеленському і його чиновникам доведеться говорити з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон посилив свою риторику щодо Росії, але водночас заявив про необхідність переговорів з Москвою.

Про це він заявив під час візиту до Румунії повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Free Europe Radio Liberty.

Макрон зазнав критики з боку України та східноєвропейських союзників за те, що вони вважають меншою підтримкою Києва у протистоянні російським військам. Зокрема, президент Франції застерігав від "приниження Росії".

"Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхній армії та продовжувати переговори", – сказав Макрон французьким, американським, британським та іншим союзним військовим на військовій базі НАТО Когальнічану поблизу румунського чорноморського порту Констанца.

Макрон має відвідати столицю Молдови Кишинів пізніше 15 червня для консультацій з президенткою Маєю Санду. За даними ЗМІ, 16 червня він також відправиться до Києва з візитом, до якого також приєднаються канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Нам потрібно підтримати Україну", – сказав Макрон на спільній пресконференції з Йоганнісом 15 червня.

"З першого дня Франція чітко сказала, що Росія є агресором", - сказав Макрон, коли його запитали про його неодноразові заяви про те, що Росію не слід принижувати.

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"Але ми повинні бути чіткими: ми не воюємо з Росією. Українському президенту та його чиновникам доведеться вести переговори з Росією", - додав президент Франції, який регулярно проводить телефонні переговори з президентом РФ.

Як повідомляє BFMTV, європейці також мають бути залучені до переговорів з Росією.

Нагадаємо, у французькому уряді заявили, що можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва є одним із "кількох варіантів", які нині розглядаються, але рішення щодо нього ще не ухвалене.