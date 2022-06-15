Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон: Зеленському і його чиновникам доведеться говорити з Росією

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 13:39

Президент Франції Еммануель Макрон посилив свою риторику щодо Росії, але водночас заявив про необхідність переговорів з Москвою.

Про це він заявив під час візиту до Румунії повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Free Europe Radio Liberty.

Макрон зазнав критики з боку України та східноєвропейських союзників за те, що вони вважають меншою підтримкою Києва у протистоянні російським військам. Зокрема, президент Франції застерігав від "приниження Росії".

Реклама:

"Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхній армії та продовжувати переговори", – сказав Макрон французьким, американським, британським та іншим союзним військовим на військовій базі НАТО Когальнічану поблизу румунського чорноморського порту Констанца.

Макрон має відвідати столицю Молдови Кишинів пізніше 15 червня для консультацій з президенткою Маєю Санду. За даними ЗМІ, 16 червня він також відправиться до Києва з візитом, до якого також приєднаються канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Нам потрібно підтримати Україну", – сказав Макрон на спільній пресконференції з Йоганнісом 15 червня.

ВІДЕО ДНЯ

"З першого дня Франція чітко сказала, що Росія є агресором", - сказав Макрон, коли його запитали про його неодноразові заяви про те, що Росію не слід принижувати.

"Але ми повинні бути чіткими: ми не воюємо з Росією. Українському президенту та його чиновникам доведеться вести переговори з Росією", - додав президент Франції, який регулярно проводить телефонні переговори з президентом РФ.

Як повідомляє BFMTV, європейці також мають бути залучені до переговорів з Росією.

Нагадаємо, у французькому уряді заявили, що можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва є одним із "кількох варіантів", які нині розглядаються, але рішення щодо нього ще не ухвалене.

Теми: МакронЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: