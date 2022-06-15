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Макрон: Зеленскому и его чиновникам придется говорить с Россией

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 13:39

Президент Франции Эммануэль Макрон усилил свою риторику в отношении России, но заявил о необходимости переговоров с Москвой.

Об этом он заявил во время визита в Румынию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Free Europe Radio Liberty.

Макрон подвергся критике со стороны Украины и восточноевропейских союзников за то, что они считают меньшей поддержкой Киева в противостоянии российским войскам. В частности, президент Франции предостерег от "унижения России".

"Мы сделаем все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжать переговоры", – сказал Макрон французским, американским, британским и другим союзным военным на военной базе НАТО Когальничана вблизи румынского черноморского порта Констанца.

Макрон должен посетить столицу Молдовы Кишинев позже 15 июня для консультаций с президентом Майей Санду. По данным СМИ, 16 июня он также отправится в Киев с визитом, к которому также присоединятся канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Нам нужно поддержать Украину", – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Йоханнисом 15 июня.

"С первого дня Франция четко сказала, что Россия является агрессором", - сказал Макрон, когда его спросили о его неоднократных заявлениях о том, что Россию не следует унижать.

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"Но мы должны быть четкими: мы не воюем с Россией. Украинскому президенту и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", - добавил президент Франции, регулярно проводящий телефонные переговоры с президентом РФ.

Напомним, во французском правительстве заявили, что возможный визит президента Макрона в Киев является одним из "нескольких вариантов", которые сейчас рассматриваются, но решение по нему еще не принято.

Темы: МакронЗеленский
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