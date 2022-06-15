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Греція обіцяє Україні від 20 до 30 бронемашин

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 14:23

Греція може передати Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти радянського зразка після обміну із Німеччиною.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

Постачання відбудуться в рамках обміну з Німеччиною, яка пообіцяла передати Афінам бронемашини Marder.

"На даний момент ми обмінюємо невелику кількість – від 20 до 30 бронемашин – на набагато сучасніші машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні та одночасно зміцнюємо наші збройні сили новішими бойовими машинами", - сказав Міцотакіс.

Раніше у Греції підкреслювали, що через безпекові побоювання з боку Туреччини передадуть свої БМП Україні лише після отримання Marder від Німеччини.

Наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

Проте, за даними видання Bild, йдеться про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня.

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Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершений процес передання техніки Греції.

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Теми: ГреціяНімеччиназброяУкраїна
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