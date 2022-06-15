Греция обещает Украине от 20 до 30 бронемашин
Греция может передать Украине 30 единиц боевых машин пехоты советского образца после обмена с Германией.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.
Снабжение состоятся в рамках обмена с Германией, которая пообещала передать Афинам бронемашины Marder.
"На данный момент мы обмениваем небольшое количество – от 20 до 30 бронемашин – на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - сказал Мицотакис.
Ранее в Греции подчеркивали, что из-за опасений со стороны Турции передадут свои БМП Украине только после получения Marder от Германии.
В конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.
Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.
Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.
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