Греция обещает Украине от 20 до 30 бронемашин

Греция может передать Украине 30 единиц боевых машин пехоты советского образца после обмена с Германией.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Снабжение состоятся в рамках обмена с Германией, которая пообещала передать Афинам бронемашины Marder.

Реклама:

"На данный момент мы обмениваем небольшое количество – от 20 до 30 бронемашин – на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - сказал Мицотакис.

Ранее в Греции подчеркивали, что из-за опасений со стороны Турции передадут свои БМП Украине только после получения Marder от Германии.

В конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

ВИДЕО ДНЯ

Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.

Читайте также: Лучше поздно, чем никогда: как Германия меняет свою позицию по оружию для Украины.