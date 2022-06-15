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Греция обещает Украине от 20 до 30 бронемашин

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 14:23

Греция может передать Украине 30 единиц боевых машин пехоты советского образца после обмена с Германией.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Снабжение состоятся в рамках обмена с Германией, которая пообещала передать Афинам бронемашины Marder.

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"На данный момент мы обмениваем небольшое количество – от 20 до 30 бронемашин – на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - сказал Мицотакис.

Ранее в Греции подчеркивали, что из-за опасений со стороны Турции передадут свои БМП Украине только после получения Marder от Германии.

В конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

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Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.

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Темы: ГрецияГерманияоружиеУкраина
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