НАЗК пропонує санкції для власника ЖЖ, керівників "Туполєва" й ще понад тисячі осіб

Національне агентство з запобігання корупції пропонує додати до санкційних списків ще 1270 осіб та компаній, поміж кандидатів – власник LiveJournal та керівники компанії "Туполєв".

Джерело: НАЗК

Деталі: НАЗК підготувало новий список із 1270 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України.

Всього до списків внесено вже 14,5 тисяч фізичних та 3,7 тисячі юридичних осіб. Це частина від 100 тисяч осіб, які підлягають санкціям, відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, до складу якої входять і працівники НАЗК.

У поточний перелік потрапили:

керівництво компаній, які перебувають під санкціями ЄС та США. До списку включено керівництво підсанкційних науково-дослідних інститутів, які працюють на Міністерство оборони рф. Поміж інших додали й керівництво медіа-майданчиків для поширення кремлівської пропаганди, зокрема телекомпаній "Перший канал", "НТВ" та інших;

керівництво компаній, що займаються видобутком надр. Зокрема нафтових та газових компаній, які є основним джерелом доходів рф для ведення війни;

банки та їхнє керівництво. У перелік потрапили не лише росіяни, а й іноземці в керівництві банків, які працюють у росії.

Крім того, НАЗК запропонувало ініціювати питання про включення до санкційних списків:

керівників компанії "Туполєв" – головного підприємства авіабудівної корпорації під управлінням "Ростеху", що виробляє бойові літаки та ракетоносці-бомбардувальники. А саме, додали президента Татарстану Рустама Мінніханова, який є головою ради директорів "Туполєва", керуючого директора Вадима Корольова та інших членів ради директорів цього підприємства;

членів ради директорів "Державного ракетного центру імені академіка В.П. Макєєва", яке є одним із найбільших науково-конструкторських центрів росії з розробки ракетно-космічної техніки, зокрема є розробником балістичних ракет підводних човнів;

мільярдера Олександра Мамута, засновника медіахолдингу Rambler&Co, а зараз члена ради директорів Rambler Group. Його SUP Media контролює популярний в росії LiveJournal та багато інтернет-видань, що висвітлюють війну в Україні, виходячи з наративів російської пропаганди.

Для розширення санкційних списків НАЗК формує списки осіб, яких вважає причетними до війни. Це вже 14-й перелік "кандидатів" на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Офісу генерального прокурора та Міністерства закордонних справ України.

ВІДЕО ДНЯ

НАЗК зазначає, що особи, на яких пропонується накласти санкції, мають шанс викреслити себе з цього списку. Для цього є низка підстав: можна публічно засудити війну, залишити посаду, зробити пожертву на користь України.