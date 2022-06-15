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НАПК предлагает санкции для владельца ЖЖ, руководителей "Туполева" и еще более тысячи лиц

Елена РощинаСреда, 15 июня 2022, 15:40

Национальное агентство по предотвращению коррупции предлагает добавить в санкционные списки еще 1270 человек и компаний, среди кандидатов – владелец LiveJournal и руководители компании "Туполев".

Источник: НАПК

Детали: НАПК подготовило новый список из 1270 физических и юридических лиц, причастных к войне против Украины.

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Всего в списки внесено уже 14,5 тысячи физических и 3,7 тысячи юридических лиц. Это часть от 100 тысяч человек, подлежащих санкциям, в соответствии с Дорожной картой индивидуальных санкций, разработанной Международной рабочей группой Ермака-Макфола, в состав которой входят и работники НАПК.

В текущий список попали:

  • руководство компаний, которые находятся под санкциями ЕС и США. В список включено руководство подсанкционных научно-исследовательских институтов, работающих на Министерство обороны РФ. Среди прочих добавили и руководство медиа-площадок для распространения кремлевской пропаганды, в частности, телекомпаний "Первый канал", "НТВ" и других;
  • руководство компаний, занимающихся добычей недр. В частности нефтяных и газовых компаний, являющихся основным источником доходов России для ведения войны;
  • банки и их руководство. В список попали не только россияне, но и иностранцы в руководстве банков, работающих в России.

Кроме того, НАПК предложило инициировать вопрос о включении в санкционные списки:

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  • руководителей компании "Туполев" – главного предприятия авиастроительной корпорации под управлением "Ростеха", производящего боевые самолеты и ракетоносцы-бомбардировщики. А именно добавили президента Татарстана Рустама Минниханова, который является главой совета директоров "Туполева", управляющего директора Вадима Королева и других членов совета директоров этого предприятия;
  • членов совета директоров "Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева", который является одним из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники, в частности, является разработчиком баллистических ракет подводных лодок;
  • миллиардера Александра Мамута, основателя медиахолдинга Rambler&Co, а ныне члена совета директоров Rambler Group. Его SUP Media контролирует популярный в России LiveJournal и многие интернет-издания, освещающие войну в Украине, исходя из нарративов российской пропаганды.

Для расширения санкционных списков НАПК формирует списки лиц, которых считает причастными к войне. Это уже 14-й перечень "кандидатов" на международные санкции, который НАПК направило в Офис генерального прокурора и Министерство иностранных дел Украины.

 

НАПК отмечает, что лица, на которых предлагается наложить санкции, имеют шанс вычеркнуть себя из этого списка. Для этого есть ряд оснований: можно публично осудить войну, покинуть должность, сделать пожертвование в пользу Украины.

Темы: санкцииРосcиявойнаНАПК
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