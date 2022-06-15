Президент Румунії: Україна має отримати статус кандидата якнайшвидше

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.

Про це Йоганніс сказав після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки", - сказав Йоганніс.

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Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.

Макрон, своєю чергою, заявив, що ЄС має надіслати українському народові чіткий політичний сигнал.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Politico, Єврокомісія планує у своєму висновку рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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