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Президент Румынии: Украина должна получить статус кандидата как можно скорее

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 15:51

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что поддержка Украины в войне с Россией должна включать в себя предложение статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом он сказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - сказал Йоханнис.

Он добавил, что в контексте кандидатского статуса были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами.

Макрон, в свою очередь, заявил, что ЕС должен послать украинскому народу четкий политический сигнал.

Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия даст свое заключение по кандидатскому статусу для Украины.

По данным Politico, Еврокомиссия планирует в своем заключении рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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Читайте больше в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины

Темы: РумынияЕСУкраина
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