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Президент Румынии: Украина должна получить статус кандидата как можно скорее

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 15:51

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что поддержка Украины в войне с Россией должна включать в себя предложение статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом он сказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - сказал Йоханнис.

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Он добавил, что в контексте кандидатского статуса были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами.

Макрон, в свою очередь, заявил, что ЕС должен послать украинскому народу четкий политический сигнал.

Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия даст свое заключение по кандидатскому статусу для Украины.

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По данным Politico, Еврокомиссия планирует в своем заключении рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Читайте больше в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины

Темы: РумынияЕСУкраина
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