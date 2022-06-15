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Німеччина вбачає політичний мотив у скороченні поставок "Газпромом"

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 16:20

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив у середу, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпрому" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" було політичним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє видання The Local.

"Газпром" оголосив у вівторок, що скоротить постачання газу через трубопровід приблизно на 40% та звинуватив у цьому неналежний "ремонт" німецької компанії Siemens.

Натомість Роберт Габек заявив, що цей крок "Газпрому був "політичним, а не технічно виправданим рішенням".

Він зазначив, що Німеччина усвідомлює необхідність обслуговування трубопроводу, але додав, що "перший комплекс робіт з технічного обслуговування відбудеться не раніше осені".

Водночас, ці роботи не вимагають скорочення на близько 40%, сказав Габек.

Декілька європейських країн, у тому числі Німеччина, сильно залежать від постачання російського газу для задоволення своїх енергетичних потреб.

ВІДЕО ДНЯ

Із початку війни Росії проти України європейські країни прагнули зменшити свою залежність від імпорту російських енергоносіїв, але думки про введення ембарго на паливо розділилися.

Після початку російсько-української війни німецька опозиція закликала чинну німецьку владу відмовитися від поставок російського газу газопроводом "Північний потік-1".

Теми: НімеччинаГазпромРосіявійна
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