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Германия видит политический мотив в сокращении поставок "Газпромом"

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 16:20

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпрома" сократить поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1" было политическим.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает издание The Local.

"Газпром" объявил во вторник, что сократит поставки газа через трубопровод примерно на 40% и обвинил в этом неправильный "ремонт" немецкой компании Siemens.

Роберт Габек заявил, что этот шаг "Газпрома был "политическим, а не технически оправданным решением".

Он отметил, что Германия отдает себе отчет в необходимости обслуживания трубопровода, но добавил, что "первый комплекс работ по техническому обслуживанию состоится не ранее осени".

В то же время эти работы не требуют сокращения на около 40%, сказал Габек.

Несколько европейских стран, включая Германию, сильно зависят от поставок российского газа для удовлетворения своих энергетических потребностей.

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С начала войны России против Украины европейские страны стремились снизить свою зависимость от импорта российских энергоносителей, но мнения о введении эмбарго на топливо разделились.

После начала российско-украинской войны немецкая оппозиция призвала действующие немецкие власти отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток-1".

Темы: ГерманияГазпромРосcиявойна
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