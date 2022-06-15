Зеленський про статус кандидата в ЄС: сказати "так" Україні – це теж оборона у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС є внеском в оборону у війні проти Росії.

Про це він заявив під час звернення до обох палат парламенту Чехії, повідомляє "Європейська правда".

"Україна має отримати фундаментальну, ціннісну підтримку, яка нарешті виб’є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме твердження, ніби Європа не здатна до реального об’єднання і ніби Україна не потрібна Європі", – заявив Зеленський, маючи на увазі висновок Єврокомісії і рішення лідерів ЄС щодо заявки України на членство.

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Надати Україні кандидатство саме зараз, наголосив президент, це довести, що європейське об’єднання реальне і що європейські цінності справді працюють, а не просто визначені у певних документах як красива формальність.

За його словами, російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей.

"А отже, посилювати європейське об’єднання і сказати "так" Україні – це також оборона у цій війні. Це буде ще один історичний прояв того сенсу, який міститься у словах: "Ми з вами, будьте з нами", – заявив Зеленський.

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"Тому я прошу вас бути максимально активними саме цими днями, цими тижнями, щоб усі європейські лідери погодилися, що захищати і посилювати Європу – це наша спільна справа, і щоб нікому не вдалося зробити виключення з цього принципу", – додав він.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.

За даними Politico, Єврокомісія планує у своєму висновку рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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