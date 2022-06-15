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Зеленский о статусе кандидата в ЕС: сказать "да" Украине – это тоже оборона в войне

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 16:29
Зеленский о статусе кандидата в ЕС: сказать да Украине – это тоже оборона в войне
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС является вкладом в оборону в войне против России.

Об этом он заявил во время обращения к обеим палатам парламента Чехии, сообщает "Европейская правда".

"Украина должна получить фундаментальную, ценностную поддержку, которая наконец-то выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе", – заявил Зеленский, имея в виду заключение Еврокомиссии и решение лидеров ЕС по заявке Украины на членство.

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Предоставить Украине статус кандидата именно сейчас, подчеркнул президент – это значит доказать, что европейское объединение реально и что европейские ценности действительно работают, а не просто определены в документах как красивая формальность.

По его словам, российские военные четко отдают себе отчет, что воюют именно против европейских ценностей.

"А значит, усиливать европейское объединение и сказать "да" Украине – это тоже оборона в этой войне. Это будет еще одно историческое проявление того смысла, который содержится в словах: "Мы с вами, будьте с нами", – заявил Зеленский.

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"Поэтому я прошу вас быть максимально активными именно в эти дни, эти недели, чтобы все европейские лидеры согласились, что защищать и усиливать Европу – это наше общее дело, и чтобы никому не удалось сделать исключение из этого принципа", – добавил он.

Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия даст свое заключение по кандидатскому статусу для Украины.

По данным Politico, Еврокомиссия планирует в своем заключении рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Читайте больше в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины

Темы: ЗеленскийЕСУкраина
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