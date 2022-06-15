Туреччина деталізувала план ООН щодо експорту українського зерна без розмінування портів

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів, що його країна очікує відповіді від Росії щодо створення "безпечного коридору" для перевезення зерна з України без необхідності розмінувати частину Чорного моря.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство Reuters.

Чавушоглу зазначив, що план ООН передбачає можливість формування безпечних маршрутів кораблів без необхідності розмінування українських портів. Потенційна потреба розмінування портів особливо турбувала Київ, оскільки це могло зробити Україну вразливішою для російського нападу з Чорного моря.

У розмові з журналістами Чавушоглу сказав, що для розмінування українських портів "потрібно деякий час", а тим часом, згідно з пропозицією ООН, можна створити безпечний морський коридор у районах без мін.

"Оскільки розташування мін відоме, у трьох (українських) портах буде встановлено певні лінії безпеки. Таким чином, ці (торговельні) судна під керівництвом українських науково-рятувальних суден, як це передбачено планом, могли б безпечно заходити та виходити з портів без необхідності знешкодження мін", - сказав Чавушоглу.

Чавушоглу обговорював план розблокування українського експорту з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим в Анкарі минулого тижня, але сказав, що необхідні подальші обговорення з Москвою та Києвом.

Тоді Лавров сказав, що на Україні лежить відповідальність за розмінування районів навколо її портів, щоб комерційні судна могли до них підійти.

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Раніше в МЗС України заявили про обговорення з партнерами можливості створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок зажадали від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.