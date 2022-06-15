Турция детализировала план ООН по экспорту украинского зерна без разминирования портов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что его страна ожидает ответа от России на создание "безопасного коридора" для перевозки зерна из Украины без необходимости разминировать часть Черного моря.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Reuters.

Чавушоглу указал, что план ООН предусматривает возможность формирования безопасных маршрутов кораблей без необходимости разминирования украинских портов. Потенциальная потребность разминирования портов особенно беспокоила Киев, поскольку это могло сделать Украину более уязвимой для российского нападения с Черного моря.

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В разговоре с журналистами Чавушоглу сказал, что для разминирования украинских портов "нужно некоторое время", а между тем, согласно предложению ООН, можно создать безопасный морской коридор в районах без мин.

"Поскольку расположение мин известно, в трех (украинских) портах будут установлены определенные линии безопасности. Таким образом, эти (торговые) суда под руководством украинских научно-спасательных судов, как это предусмотрено планом, могли бы безопасно заходить и выходить из портов без необходимости обезвреживания мин", - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу обсуждал план разблокирования украинского экспорта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре на прошлой неделе, но сказал, что необходимы дальнейшие обсуждения с Москвой и Киевом.

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Тогда Лавров сказал, что на Украине лежит ответственность за разминирование районов вокруг портов, чтобы коммерческие суда могли к ним подойти.

Ранее в МИД Украины заявили об обсуждении с партнерами возможности создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг потребовали от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения.