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Сі Цзіньпін та Путін обговорили війну Росії проти України

Мазуренко Альона Середа, 15 червня 2022, 17:04
ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА СІ ЦЗІНЬПІН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що всі сторони мають працювати над врегулюванням "кризи" в Україні "відповідальним чином".

Джерело: китайська державна телекомпанія CCTV

Деталі: Зазначається, що в телефонній розмові Сі Цзіньпін підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію.

При цьому Сі Цзіньпін зазначив, що з початку цього року, незважаючи на "глобальні потрясіння та зміни", китайсько-російські відносини зберігають хорошу динаміку розвитку, а економічна та торговельна співпраця між країнами неухильно розвивається.

Раніше Китай відмовився засудити дії РФ або назвати їх вторгненням та закликав до врегулювання шляхом переговорів.

Повідомляється, що Китай готовий разом з Росією продовжувати підтримувати один одного в питаннях, що стосуються основних інтересів та проблем країн, таких як суверенітет та безпека, активізувати стратегічну координацію між двома країнами, а також зміцнювати зв'язок та координацію у великих міжнародних та регіональних організаціях, таких як ООН.

Путін заявив Сі Цзіньпіну, що РФ виступає проти будь-яких сил, що втручаються у внутрішні справи Китаю та згадав конфлікти у Тайвані та Гонконзі.

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Передісторія:

  • За останні роки Китай і Росія зближуються все більше, і в лютому Путін і Сі підписали широкомасштабне стратегічне партнерство, спрямоване на протидію впливу США, і заявили, що у них не буде "ніяких "заборонених" сфер співпраці".
  • 10 червня Росія та Китай відкрили новий міст, що сполучає країни, на Далекому Сході, який, як вони сподіваються, сприятиме подальшому розвитку торгівлі, оскільки Москва не може впоратися з санкціями Заходу, запровадженими за її дії в Україні.
  • Росія називає війну в Україні "спеціальною військовою операцією".

Теми: КитайРосіяПутінУкраїна
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