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Сі Цзіньпін та Путін обговорили війну Росії проти України

Альона Мазуренко Середа, 15 червня 2022, 17:04
Сі Цзіньпін та Путін обговорили війну Росії проти України
ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА СІ ЦЗІНЬПІН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що всі сторони мають працювати над врегулюванням "кризи" в Україні "відповідальним чином".

Джерело: китайська державна телекомпанія CCTV

Деталі: Зазначається, що в телефонній розмові Сі Цзіньпін підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію.

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При цьому Сі Цзіньпін зазначив, що з початку цього року, незважаючи на "глобальні потрясіння та зміни", китайсько-російські відносини зберігають хорошу динаміку розвитку, а економічна та торговельна співпраця між країнами неухильно розвивається.

Раніше Китай відмовився засудити дії РФ або назвати їх вторгненням та закликав до врегулювання шляхом переговорів.

Повідомляється, що Китай готовий разом з Росією продовжувати підтримувати один одного в питаннях, що стосуються основних інтересів та проблем країн, таких як суверенітет та безпека, активізувати стратегічну координацію між двома країнами, а також зміцнювати зв'язок та координацію у великих міжнародних та регіональних організаціях, таких як ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Путін заявив Сі Цзіньпіну, що РФ виступає проти будь-яких сил, що втручаються у внутрішні справи Китаю та згадав конфлікти у Тайвані та Гонконзі.

Передісторія:

  • За останні роки Китай і Росія зближуються все більше, і в лютому Путін і Сі підписали широкомасштабне стратегічне партнерство, спрямоване на протидію впливу США, і заявили, що у них не буде "ніяких "заборонених" сфер співпраці".
  • 10 червня Росія та Китай відкрили новий міст, що сполучає країни, на Далекому Сході, який, як вони сподіваються, сприятиме подальшому розвитку торгівлі, оскільки Москва не може впоратися з санкціями Заходу, запровадженими за її дії в Україні.
  • Росія називає війну в Україні "спеціальною військовою операцією".

Теми: КитайРосіяПутінУкраїна
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