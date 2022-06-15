Сі Цзіньпін та Путін обговорили війну Росії проти України
Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що всі сторони мають працювати над врегулюванням "кризи" в Україні "відповідальним чином".
Джерело: китайська державна телекомпанія CCTV
Деталі: Зазначається, що в телефонній розмові Сі Цзіньпін підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію.
При цьому Сі Цзіньпін зазначив, що з початку цього року, незважаючи на "глобальні потрясіння та зміни", китайсько-російські відносини зберігають хорошу динаміку розвитку, а економічна та торговельна співпраця між країнами неухильно розвивається.
Раніше Китай відмовився засудити дії РФ або назвати їх вторгненням та закликав до врегулювання шляхом переговорів.
Повідомляється, що Китай готовий разом з Росією продовжувати підтримувати один одного в питаннях, що стосуються основних інтересів та проблем країн, таких як суверенітет та безпека, активізувати стратегічну координацію між двома країнами, а також зміцнювати зв'язок та координацію у великих міжнародних та регіональних організаціях, таких як ООН.
Путін заявив Сі Цзіньпіну, що РФ виступає проти будь-яких сил, що втручаються у внутрішні справи Китаю та згадав конфлікти у Тайвані та Гонконзі.
Передісторія:
- За останні роки Китай і Росія зближуються все більше, і в лютому Путін і Сі підписали широкомасштабне стратегічне партнерство, спрямоване на протидію впливу США, і заявили, що у них не буде "ніяких "заборонених" сфер співпраці".
- 10 червня Росія та Китай відкрили новий міст, що сполучає країни, на Далекому Сході, який, як вони сподіваються, сприятиме подальшому розвитку торгівлі, оскільки Москва не може впоратися з санкціями Заходу, запровадженими за її дії в Україні.
- Росія називає війну в Україні "спеціальною військовою операцією".