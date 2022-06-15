Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Си Цзиньпин и Путин обсудили войну России против Украины

Мазуренко Алена Среда, 15 июня 2022, 17:04
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, что все стороны должны работать над урегулированием "кризиса" в Украине "ответственным образом".

Источник: китайская государственная телекомпания CCTV

Детали: Отмечается, что в телефонном разговоре Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.

При этом Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, несмотря на "глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, а экономическое и торговое сотрудничество между странами неуклонно развивается.

Ранее Китай отказался осудить действия РФ или назвать их вторжением и призвал к урегулированию путем переговоров.

Сообщается, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и проблем стран, таких как суверенитет и безопасность, активизировать стратегическую координацию между двумя странами, а также укреплять связь и координацию в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН.

Путин заявил Си Цзиньпину, что РФ выступает против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая и напомнил о конфликтах в Тайване и Гонконге.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В последние годы Китай и Россия сближаются все больше, и в феврале Путин и Си подписали широкомасштабное стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию США, и заявили, что у них не будет "никаких "запрещенных" областей сотрудничества".
  • 10 июня Россия и Китай открыли новый трансграничный мост на Дальнем Востоке, который, как они надеются, будет способствовать дальнейшему развитию торговли, поскольку Москва не может справиться с радикальными санкциями Запада, введенными за ее действия в Украине.
  • Россия называет войну на Украине специальной военной операцией.

Темы: КитайРосcияПутинУкраина
Главное сегодня

Враг штурмует Северодонецк и сосредотачивает усилия на Бахмутском направлении – сводка

Третий "Рамштайн": Резников сообщил, о чем договорились

Днепропетровщина: ракетными ударами россиян разрушено строительное предприятие

Зеленский согласился на участие в саммите НАТО в Мадриде

ФРС США повысила ставку максимальными за 28 лет темпами

Словакия передаст Украине вертолеты, еще три государства – артиллерию

Все новости...
Китай
Война в Украине затронет каждую страну мира – премьер Японии
Китай не будет думать, начинать ли войну в случае объявления независимости Тайваня – министр
UniCredit расширяет поиск покупателей на "дочку" в РФ на Индию и Китай – СМИ
Последние новости
07:50
Турция далее недовольна позицией Швеции и Финляндии в переговорах о вступлении в НАТО
07:40
ВСУ в Донецкой области уничтожили вражескую ДРГ – штаб
07:18
С конца февраля в Украину вернулись почти 2,5 миллиона человек - ООН
07:12
Враг штурмует Северодонецк и сосредотачивает усилия на Бахмутском направлении – сводка
06:27
США призывают граждан не ездить в Украину после сообщения о пленных американцах
05:48
Американский генерал: Украинцы воюют эффективно, а россияне – хаотично
04:56
Позиции Украины усиливает помощь более 40 государств – Блинкен
04:12
Власти Барселоны измерят уровень шума, чтобы улучшить здоровье горожан
03:28
Украинское сопротивление на оккупированных территориях ломает планы России – ISW
02:30
Третий "Рамштайн": Резников сообщил, о чем договорились
Все новости...