Си Цзиньпин и Путин обсудили войну России против Украины
Президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, что все стороны должны работать над урегулированием "кризиса" в Украине "ответственным образом".
Источник: китайская государственная телекомпания CCTV
Детали: Отмечается, что в телефонном разговоре Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.
При этом Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, несмотря на "глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, а экономическое и торговое сотрудничество между странами неуклонно развивается.
Ранее Китай отказался осудить действия РФ или назвать их вторжением и призвал к урегулированию путем переговоров.
Сообщается, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и проблем стран, таких как суверенитет и безопасность, активизировать стратегическую координацию между двумя странами, а также укреплять связь и координацию в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН.
Путин заявил Си Цзиньпину, что РФ выступает против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая и напомнил о конфликтах в Тайване и Гонконге.
Предыстория:
- В последние годы Китай и Россия сближаются все больше, и в феврале Путин и Си подписали широкомасштабное стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию США, и заявили, что у них не будет "никаких "запрещенных" областей сотрудничества".
- 10 июня Россия и Китай открыли новый трансграничный мост на Дальнем Востоке, который, как они надеются, будет способствовать дальнейшему развитию торговли, поскольку Москва не может справиться с радикальными санкциями Запада, введенными за ее действия в Украине.
- Россия называет войну на Украине специальной военной операцией.