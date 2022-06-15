Си Цзиньпин и Путин обсудили войну России против Украины

Президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, что все стороны должны работать над урегулированием "кризиса" в Украине "ответственным образом".

Источник: китайская государственная телекомпания CCTV

Детали: Отмечается, что в телефонном разговоре Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.

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При этом Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, несмотря на "глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, а экономическое и торговое сотрудничество между странами неуклонно развивается.

Ранее Китай отказался осудить действия РФ или назвать их вторжением и призвал к урегулированию путем переговоров.

Сообщается, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и проблем стран, таких как суверенитет и безопасность, активизировать стратегическую координацию между двумя странами, а также укреплять связь и координацию в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН.

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Путин заявил Си Цзиньпину, что РФ выступает против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая и напомнил о конфликтах в Тайване и Гонконге.

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