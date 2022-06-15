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Си Цзиньпин и Путин обсудили войну России против Украины

Алена МазуренкоСреда, 15 июня 2022, 17:04
Си Цзиньпин и Путин обсудили войну России против Украины
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, что все стороны должны работать над урегулированием "кризиса" в Украине "ответственным образом".

Источник: китайская государственная телекомпания CCTV

Детали: Отмечается, что в телефонном разговоре Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.

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При этом Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, несмотря на "глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, а экономическое и торговое сотрудничество между странами неуклонно развивается.

Ранее Китай отказался осудить действия РФ или назвать их вторжением и призвал к урегулированию путем переговоров.

Сообщается, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и проблем стран, таких как суверенитет и безопасность, активизировать стратегическую координацию между двумя странами, а также укреплять связь и координацию в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН.

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Путин заявил Си Цзиньпину, что РФ выступает против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая и напомнил о конфликтах в Тайване и Гонконге.

Предыстория:

  • В последние годы Китай и Россия сближаются все больше, и в феврале Путин и Си подписали широкомасштабное стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию США, и заявили, что у них не будет "никаких "запрещенных" областей сотрудничества".
  • 10 июня Россия и Китай открыли новый трансграничный мост на Дальнем Востоке, который, как они надеются, будет способствовать дальнейшему развитию торговли, поскольку Москва не может справиться с радикальными санкциями Запада, введенными за ее действия в Украине.
  • Россия называет войну на Украине специальной военной операцией.

Темы: КитайРосcияПутинУкраина
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