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Талібів і ватажків з ОРДЛО приймають як закордонних гостей на форумі в Петербурзі

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 17:02
робот "дуняша" на петербурзькому форумі. фото: getty images

На Петербурзький міжнародний форум як закордонні гості приїхали представники афганського Талібану й ватажок невизнаного збройного формування в Донецькій області.

Джерело: Meduza

Деталі: Організатори вирішили відкрити економічний форум пострілом із музейної гармати. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов й ватажок невизнаного формування так званого "ДНР" Денис Пушилін разом здійснили залп із гармати в Петропавлівській фортеці.

У кулуарах форуму помітили заступника керівника "торгової палати Афганістану", який є представником екстремістського угруповання Талібан. Російські пропагандисти взяле в нього бліц-інтерв’ю, в якому він поділився планами закупки в РФ двох мільйонів тонн зерна і п’яти тисяч тонн нафти.

Також представник Талібану сказав, що "10-20 днів тому" до Афганістану приїжджали російські бізнесмени.

На форумі помітили російського естрадного виконавця Філіпа Кіркорова й пранкерів "Вована і Лексуса". Пранкери, котрі прославились інсценуванням дзвінків міжнародних лідерів, є запрошеними експертами в панелі "Fake news у добу глобалізації".

Крім того, гостей зустрічала робот на ім’я "Дуняша", яка питає ім’я в людини й пропонує морозиво та каву. Окрім цього, на екранах помітили мультиплікацію пачки харчової соди з людськими кінцівками, очима й ротом. 

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17 червня на форумі чекають прибуття російського президента Володимира Путіна.

Цього року Путін записав звернення до гостей форуму за 10 днів до відкриття заходу. У ньому він, на противагу попереднім рокам, вилаяв західних партнерів. Він звинуватив західних лідерів у провокуванні продовольчої кризи у світі через "нераціональні санкції".

Довідково: Петербурзький міжнародний економічний форум проводять з 1997 року, із  2005 року в ньому щорічно брав участь президент РФ. Неформально це вважали одним із головних міжнародних заходів у Росії, куди злітались топ-менеджери російських компаній, міжнародні політичні лідери та лобісти західних компаній.

У минулі роки у форумі брали участь зокрема президенти України Віктор Ющенко, Франції Емманюель Макрон, Фінляндії Саулі Нійністе, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлерка Німеччини Анґела Меркель тощо.

Теми: РосіясанкціїТалібанОРДЛО
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