робот "дуняша" на петербуржском форуме в 2022 году. фото: getty images

На Петербургский международный форум в качестве зарубежных гостей приехали представители афганского Талибана и главарь непризнанного вооруженного формирования в Донецкой области.

Источник: Meduza

Детали: Организаторы решили открыть экономический форум выстрелом из музейной пушки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главарь непризнанного формирования так называемого "ДНР" Денис Пушилин вместе совершили залп из пушки в Петропавловской крепости.

В кулуарах форума заметили заместителя руководителя "торговой палаты Афганистана", являющегося представителем экстремистской группировки Талибан. Российские пропагандисты взяли у него блиц-интервью, в котором он поделился планами закупки в РФ двух миллионов тонн зерна и пяти тысяч тонн нефти.

Также представитель Талибана сказал, что "10-20 дней назад" в Афганистан приезжали российские бизнесмены.

На форуме заметили российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова и пранкеров "Вована и Лексуса". Пранкеры, прославившиеся инсценировкой звонков международных лидеров, являются приглашенными экспертами на панели "Fake news во время глобализации".

Кроме того, гостей встречала робот по имени "Дуняша", которая спрашивает имя у человека и предлагает мороженое или кофе. Кроме этого, на экранах была замечена мультипликация пачки пищевой соды с человеческими конечностями, глазами и ртом.

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17 июня на форуме ожидается прибытие российского президента Владимира Путина.

В этом году Путин записал обращение к гостям форума за 10 дней до открытия мероприятия. В нем он, в противоположность предыдущим годам, обругал западных партнеров. Он обвинил мероприятие в провоцировании продлительного кризиса в мире из-за "нерациональных санкций".

Справка: Петербургский международный экономический форум проводятся с 1997 года, с 2005 года в нем ежегодно участвовал президент РФ. Неформально это считали одним из главных международных мероприятий в России, куда взлетали топ-менеджеры российских компаний, международные политические лидеры и лоббисты западных компаний.

В прошлые годы в форуме принимали участие президенты Украины Виктор Ющенко, Франции Эмманюэль Макрон, Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, канцлер Германии Ангела Меркель и т.д.