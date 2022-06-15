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Молдова і Грузія приєдналися до зустрічі формату "Рамштайн" щодо зброї для України

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 17:30

Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

З початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні. Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і це відображає глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах", - сказав він.

"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони і голів штабів з понад 45 країн, а також представників НАТО і ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - додав Остін.

За його словами, з часу віртуальної зустрічі три тижні тому було досягнуто важливого прогресу на кількох фронтах.

"Союзники надали ракети "Гарпун", щоб покращити прибережну оборону України, Британія надає РСЗВ М270 і навчання для допомоги Україні у захисті території Донбасу, низка союзників і партнерів надають гаубиці і артилерійські боєприпаси – українські сили вже використовують їх у захисті Донбасу. Ми вже багато зробили, але не маємо витрачати час даремно. Ми збираємося поглибити нашу підтримку ЗСУ у сьогоднішній боротьбі і збільшити їхню силу перед завтрашніми загрозами", - заявив глава Пентагону.

"Ми маємо посилити нашу готовність збільшувати можливості України до самооборони і ми повинні докласти ще більших зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і територію", - наголосив він.

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Теми: МолдоваГрузія
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