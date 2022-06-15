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Молдова и Грузия присоединились к встрече формата "Рамштайн" по оружию для Украины

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 17:30

Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященной оказанию военной помощи Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.

"С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине. Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессией и отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах", - сказал он.

"Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы", - добавил Остин.

По его словам, со времени виртуальной встречи три недели назад был достигнут важный прогресс на нескольких фронтах.

"Союзники предоставили ракеты "Гарпун", чтобы улучшить прибрежную оборону Украины, Британия предоставляет РСЗО М270 и обучение для помощи Украине в защите территории Донбасса, ряд союзников и партнеров предоставляют гаубицы и артиллерийские боеприпасы – украинские силы уже используют их в защите Донбасса. Мы уже многое сделали, но не собираемся тратить время зря. Мы собираемся углубить нашу поддержку ВСУ в сегодняшней борьбе и увеличить их силу перед завтрашними угрозами", - заявил глава Пентагона.

"Мы должны усилить нашу готовность увеличивать способность Украины к обороне и мы должны приложить еще большие усилия, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и территорию", - подчеркнул он.

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Темы: МолдоваГрузия
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