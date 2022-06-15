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Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва: є руйнування і поранений

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 17:29
Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва: є руйнування і поранений
скриншот

Російські війська відкрили вогонь по житлових кварталах Миколаєва, у результаті чого постраждав чотириповерховий будинок, одна людина дістала поранення.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Сьогодні вдень близько 13:00 російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Поцілили у чотириповерховий житловий будинок".

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Деталі: За словами мера міста, у будинку зруйновано дах, перекриття на двох поверхах, несуча стіна, вибиті вікна. Загалом постраждало 6 квартир.

За попередньою інформацією одна людина дістала поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:  Від початку військової агресії російські війська постійно обстрілюють житлові квартали та інфраструктуру українських міст. Прокуратура кваліфікує обстріли окупантів та численні смерті серед населення як військові злочини.

Теми: Миколаїввійна
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