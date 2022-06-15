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Оккупанты ударили по жилому кварталу Николаева: есть разрушения, один человек ранен

"Украинская правда"Среда, 15 июня 2022, 17:29
Оккупанты ударили по жилому кварталу Николаева: есть разрушения, один человек ранен
скриншот

Российские войска открыли огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего пострадал четырехэтажный дом, один человек получил ранение.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Сегодня днем ​​около 13:00 российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Попали в четырехэтажный жилой дом".

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Детали: По словам мэра города, в доме разрушена крыша, перекрытия на двух этажах, несущая стена, выбиты окна. В целом, пострадало 6 квартир.

По предварительной информации, один человек получил ранения.

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Напомним: С начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Прокуратура квалифицирует обстрелы оккупантов и многочисленные смерти среди населения как военные преступления.

Темы: Николаеввойна
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