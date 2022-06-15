Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція запобігла теракту проти керівництва України – Єнін

Мазуренко Альона Середа, 15 червня 2022, 18:01
фото: ФБ Єніна

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що українські правоохоронці запобігли теракту проти керівництва України. 

Джерело: сайт МВС

Пряма мова: "Завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше".

Деталі: За його словами, цивільне населення сприяє у проведенні контрдиверсійних заходів.

Зокрема, йдеться про належне ставлення до тимчасових обмежень, комендантської години та інформування правоохоронців про підозрілих осіб.

Єнін додав, що правдивим виявляється лише одне з 10-ти повідомлень.

Він також закликав українців і надалі інформувати поліцію про підозрілих осіб, не втрачати пильності навіть у населених пунктах, далеких від бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник міністра МВС розповів, що правоохоронці створили понад 123 контрдиверсійні групи, до роботи залучено щонайменше 1,5 тисячі осіб.

Було затримано і передано СБУ понад 800 осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності.

На початку вторгнення фіксувалися ДГР з 5-10 людей, завданням яких було вчинення терактів і диверсій, зокрема, й у центрі столиці.

В подальшому більшість диверсантів націлена на корегування вогню, підсвічування позицій розміщення збройних формувань, фіксації результативності ракетно-артилерійських обстрілів.

У виявленні диверсантів, за словами Єніна, одним з дієвих інструментів є служба поліцейських на блокпостах з використанням штучного інтелекту.

За допомогою планшетів з відповідним програмним забезпеченням поліцейські впродовж кількох хвилин можуть перевірити підозрілу особу в усіх базах даних.

Теми: терактполіціяУкраїна
Головне сьогодні

Зеленський погодився на участь у саміті НАТО в Мадриді

Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня

ФРС США підвищила ставку максимальними за 28 років темпами

Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три держави – артилерію

Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Байден у розмові з Зеленським підтвердив виділення Україні $1 млрд військової допомоги

Усі новини...
теракт
У Нігерії розстріляли 50 людей у церкві під час богослужіння – ЗМІ 
Три людини загинули внаслідок теракту в Ізраїлі
Опубліковано відео обстрілу з РПГ "міністерства держбезпеки" у Придністров'ї
Останні новини
01:35
Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера
01:10
На сході українські військові знищили 34 загарбники і 2 ворожих склади з боєприпасами
00:47
фотоОкупанти обстріляли ракетами Донеччину, двоє поранених
00:16
Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство
23:53
Джонсон сподівається, що в найближчі дні буде прогрес у питанні експорту зерна з України
23:43
Росіяни обстріляли Сумщину з вертольотів, на міні підірвалась автівка. Є жертви  – Живицький
23:24
Зеленський обговорив з Байденом, як наблизити перемогу України
23:23
Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць M777
22:57
Зеленський погодився на участь у саміті НАТО в Мадриді
22:48
Новини 15 червня: підвищення ставки в США, нова марка Укрпошти
Усі новини...