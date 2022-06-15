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Поліція запобігла теракту проти керівництва України – Єнін

Альона Мазуренко Середа, 15 червня 2022, 18:01
Поліція запобігла теракту проти керівництва України – Єнін
фото: ФБ Єніна

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що українські правоохоронці запобігли теракту проти керівництва України. 

Джерело: сайт МВС

Пряма мова: "Завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше".

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Деталі: За його словами, цивільне населення сприяє у проведенні контрдиверсійних заходів.

Зокрема, йдеться про належне ставлення до тимчасових обмежень, комендантської години та інформування правоохоронців про підозрілих осіб.

Єнін додав, що правдивим виявляється лише одне з 10-ти повідомлень.

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Він також закликав українців і надалі інформувати поліцію про підозрілих осіб, не втрачати пильності навіть у населених пунктах, далеких від бойових дій.

Заступник міністра МВС розповів, що правоохоронці створили понад 123 контрдиверсійні групи, до роботи залучено щонайменше 1,5 тисячі осіб.

Було затримано і передано СБУ понад 800 осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності.

На початку вторгнення фіксувалися ДГР з 5-10 людей, завданням яких було вчинення терактів і диверсій, зокрема, й у центрі столиці.

В подальшому більшість диверсантів націлена на корегування вогню, підсвічування позицій розміщення збройних формувань, фіксації результативності ракетно-артилерійських обстрілів.

У виявленні диверсантів, за словами Єніна, одним з дієвих інструментів є служба поліцейських на блокпостах з використанням штучного інтелекту.

За допомогою планшетів з відповідним програмним забезпеченням поліцейські впродовж кількох хвилин можуть перевірити підозрілу особу в усіх базах даних.

Теми: терактполіціяУкраїна
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