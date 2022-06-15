Поліція запобігла теракту проти керівництва України – Єнін

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що українські правоохоронці запобігли теракту проти керівництва України.

Джерело: сайт МВС

Пряма мова: "Завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше".

Деталі: За його словами, цивільне населення сприяє у проведенні контрдиверсійних заходів.

Зокрема, йдеться про належне ставлення до тимчасових обмежень, комендантської години та інформування правоохоронців про підозрілих осіб.

Єнін додав, що правдивим виявляється лише одне з 10-ти повідомлень.

Він також закликав українців і надалі інформувати поліцію про підозрілих осіб, не втрачати пильності навіть у населених пунктах, далеких від бойових дій.

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Заступник міністра МВС розповів, що правоохоронці створили понад 123 контрдиверсійні групи, до роботи залучено щонайменше 1,5 тисячі осіб.

Було затримано і передано СБУ понад 800 осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності.

На початку вторгнення фіксувалися ДГР з 5-10 людей, завданням яких було вчинення терактів і диверсій, зокрема, й у центрі столиці.

В подальшому більшість диверсантів націлена на корегування вогню, підсвічування позицій розміщення збройних формувань, фіксації результативності ракетно-артилерійських обстрілів.

У виявленні диверсантів, за словами Єніна, одним з дієвих інструментів є служба поліцейських на блокпостах з використанням штучного інтелекту.

За допомогою планшетів з відповідним програмним забезпеченням поліцейські впродовж кількох хвилин можуть перевірити підозрілу особу в усіх базах даних.