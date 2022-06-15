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Полиция предотвратила теракт против руководства Украины – Енин

Алена МазуренкоСреда, 15 июня 2022, 18:01
Полиция предотвратила теракт против руководства Украины – Енин
фото: ФБ Енина

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что украинские правоохранители предотвратили теракт против руководства Украины.

Источник: сайт МВД

Прямая речь: "Благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше".

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Детали: По его словам, гражданское население способствует в проведении контрдиверсионных мероприятий.

В частности, речь идет о должном отношении к временным ограничениям, комендантскому часу и информированию правоохранителей о подозрительных лицах.

Енин добавил, что правдивым оказывается только одно из 10 сообщений.

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Он также призвал украинцев и дальше информировать полицию о подозрительных лицах, не терять бдительности даже в населенных пунктах, далеких от боевых действий.

Замминистра МВД рассказал, что правоохранители создали более 123 контрдиверсионных групп, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек.

Были задержаны и переданы СБУ более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности.

В начале вторжения фиксировались ДГР из 5-10 человек, задачей которых было совершение терактов и диверсий, в том числе и в центре столицы.

В дальнейшем большинство диверсантов нацелено на корректировку огня, подсветку позиций размещения вооруженных формирований, фиксацию результативности ракетно-артиллерийских обстрелов.

В обнаружении диверсантов, по словам Енина, одним из действенных инструментов является служба полицейских на блокпостах с использованием искусственного интеллекта.

С помощью планшетов с соответствующим программным обеспечением полицейские в течение нескольких минут могут проверить подозреваемого во всех базах данных.

Темы: терактполицияУкраина
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