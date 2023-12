США готують новий пакет військової допомоги Україні з ракетами Harpoon - ЗМІ

Адміністрація Байдена планує виділити Україні нову військову допомогу на суму понад $650 млн, яка включатиме протикорабельні ракети Harpoon.

Про це кореспондентам Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо стало відомо від власних джерел, пише "Європейська правда".

"Цей транш складе понад 650 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть протикорабельні ракети Harpoon, встановлені на транспортних засобах", - зазначила Джейкобс у своєму Twitter.

Scoop: Biden admin is planning on more funding for military weapons and equipment for Ukraine, sources tell @ACapaccio and me. This tranche will be more than $650 million. It will include, for the 1st time, vehicle-mounted Harpoon anti-ship missiles.